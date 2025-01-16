Швеция закупает 44 танка Leopard для защиты от российской угрозы

Швеция усиливает свою армию, закупая 44 танка Leopard 2A8 для возможного конфликта с Россией. В ответ Москва выражает обеспокоенность увеличением сил НАТО у западных границ, отмечая готовность к диалогу при отказе Запада от милитаризации Европы.