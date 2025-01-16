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Швеция закупает 44 танка Leopard для защиты от российской угрозы

Швеция закупает 44 танка Leopard для защиты от российской угрозы

Швеция усиливает свою армию, закупая 44 танка Leopard 2A8 для возможного конфликта с Россией. В ответ Москва выражает обеспокоенность увеличением сил НАТО у западных границ, отмечая готовность к диалогу при отказе Запада от милитаризации Европы.

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