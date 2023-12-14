Предатели среди нас: поставщик завода истребителей постоянно пересылает деньги, аптечки, тактич. рюкзаки и другое "недругу"

Avia.pro - Новости Раскрытие Связей с Незалежными Бизнесменами в Российском ВПК Генеральная прокуратура России раскрыла удивительные факты о владельцах ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Агутин отказался выходить на сцену с Шаманом, а Басков напротив, оказывал ему знаки внимания. "Песня года" закончилась громким скандалом
- Взяли в кольцо, и с мигалками, под "Прощание Славянки", выпроводили из России. Реплика на хамское выступление немецкого посла в Москве
- АМЕРИКАНЕЦ ПОИЗДЕВАЛСЯ НАД УБИТЫМ РУССКИМ СОЛДАТОМ И СИМВОЛОМ ПОБЕДЫ. ВОЗМЕЗДИЕ НАСТИГЛО В ПИТЕРЕ
Свежие комментарии