Предатели среди нас: поставщик завода истребителей постоянно пересылает деньги, аптечки, тактич. рюкзаки и другое "недругу"

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
Обалдеть!
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1 час.
Александр Пятнистый
ну не 90, но тем не менее
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1 час.
Николай Кузнецов
Меня не шокировала эта новость о холдинге.  После того, как узнал о патронном заводе под Москвой, владельцы которого отжали его у предыдущих владельцев и находятся теперь в Германии, подобные новости уже не удивляют. Надеюсь понемногу ситуация будет меняться, но пока такое логично и скорее всего еще будет повторяться, к сожалению.
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13 мин.

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