Предатели среди нас: поставщик завода истребителей постоянно пересылает деньги, аптечки, тактич. рюкзаки и другое "недругу"

Николай Кузнецов

Меня не шокировала эта новость о холдинге. После того, как узнал о патронном заводе под Москвой, владельцы которого отжали его у предыдущих владельцев и находятся теперь в Германии, подобные новости уже не удивляют. Надеюсь понемногу ситуация будет меняться, но пока такое логично и скорее всего еще будет повторяться, к сожалению.