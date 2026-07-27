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Газета «Культура»

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«А что любовь? Любовь у меня еще будет!»: за что обожали Инну Макарову миллионы соотечественников

«А что любовь? Любовь у меня еще будет!»: за что обожали Инну Макарову миллионы соотечественников

100 лет назад, 28 июля 1926 года, родилась Инна Макарова. 20-летней она сыграла в кино нашу национальную героиню Любу Шевцову, и с тех пор практически каждый воплощенный актрисой образ приходился русскому зрителю по сердцу.

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