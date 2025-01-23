Почему возникает кассовый разрыв и 5 способов его избежать

Кассовый разрыв — боль предпринимателей, как начинающих, так и тех, кто в бизнесе давно. В системе управления финансами компании много показателей, метрик, значения которых интерпретируются по-разному, а вот что такое «кассовый разрыв», знают все, кто с ним сталкивался.
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