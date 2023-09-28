Politico: западные страны намекнули Зеленскому об усталости от Украины

В ходе недели высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН западные страны намекнули президенту Владимиру Зеленскому об усталости от Украины - одним из ярких маркеров этого является возможная замена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, сообщает издание Politico.
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