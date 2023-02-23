Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Умелец Мотя 🔨❤️ Сам сломал — сам починил 👏«Ростов» может ср...
  • Лена Мисько
    "Байер" проходит дальше! 5:3 по пенальти.«Спартак» победил...
  • Лена Мисько
    "Спортинг", "Ювентус" и "Севилья" уже в 1/4, осталось определиться в первой части 1/8, "Байер" или "Монако". Там по в...«Спартак» победил...

«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

Команды забрали по тайму, но «Спартак» смотрелся системнее. «Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:0).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх