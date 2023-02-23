«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

Команды забрали по тайму, но «Спартак» смотрелся системнее. «Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:0).
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