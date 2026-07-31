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Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе

Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе

Постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил, что Россия поможет Белоруссии как по линии Союзного государства, так и по линии ОДКБ в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами.

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