Рэпера Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков в Казахстане

В автомобиле рэпера нашли наркотическое средство В Казахстане задержали рэп-исполнителя Наваи Бакирова (сценический псевдоним — Navai).
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