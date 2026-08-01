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Новый лидер ЦСКА, которого критиковали в прошлом сезоне: большинство не ждало такой игры Поповича

Новый лидер ЦСКА, которого критиковали в прошлом сезоне: большинство не ждало такой игры Поповича

Лучший в матче против «Крыльев».Старт сезона РПЛ у ЦСКА выдался нервным. В первом туре армейцы пропустили от «Балтики» уже на первой минуте матча.

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