Новомосковский административный округ Москвы (НАО) - РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

Нужен сантехник в Москве? Мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (495) 235-25-21 Мы предоставляем следующие услуги: Вызов сантехника на дом в НАО Москвы Замена сантехнических узлов в удобное для Вас время Установка/замена унитазов, ванных, душевых кабин, моек, раковин, радиаторов отопления, полотенцесушителей и т.