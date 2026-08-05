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«Салтычиха» без защиты — как уход Табакова обрушил империю Зудиной

«Салтычиха» без защиты — как уход Табакова обрушил империю Зудиной

Еще до 2018 года Марина Зудина была одной из главных актрис МХТ и Театра Олега Табакова. При жизни Олега Табакова она была занята во многих постановках, а за участие в нескольких спектаклях получила более 6 миллионов рублей театральных гонораров.

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Вероника Великолепная
Нашли о ком писать. Тьфу
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