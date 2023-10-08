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Юрист Соловьёв: злоумышленники придумали новую уловку с номером телефона

Юрист Соловьёв: злоумышленники придумали новую уловку с номером телефона

Телефонные мошенники обзванивают россиян под видом представителей операторов сотовой связи и предлагают продлить якобы истекающий договор, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

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