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Посол России в США Антонов: американская военная помощь Украине лишь продлит агонию режима Зеленского

Посол России в США Антонов: американская военная помощь Украине лишь продлит агонию режима Зеленского

Военная помощь, которую Соединенные Штаты оказывают украинской стороне, лишь продлит агонию режима президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

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