В Красноярске хотят создать «чистый квартал» с помощью убыточного холдинга

Красноярский край заключил соглашения о сотрудничестве с АФК «Система» предпринимателя Владимира Евтушенкова и со входящим в группу лесопромышленным холдингом «Сегежа Групп», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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