"Русский стандарт": средний чек россиян на красоту в марте составил 4657 рублей

Россияне в марте 2024 года потратили в среднем 4 657 рублей на товары и услуги в категории "красота" - одежду и обувь, парфюмерию и косметику, а также в парикмахерских и салонах красоты (-7% по сравнению с февралем).
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