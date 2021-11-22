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Шевченко начал карьеру в «Дженоа» с поражения

Шевченко начал карьеру в «Дженоа» с поражения

«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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