Глава МИД Ирана передаст Путину послание от Хаменеи

Поездка министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Россию и его намерение передать послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи президенту Владимиру Путину подчеркивает важность двусторонних отношений между Ираном и Россией.
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