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Мимо шли люди, ехали машины: журналистка лежа провела репортаж из горячей точки

Мимо шли люди, ехали машины: журналистка лежа провела репортаж из горячей точки

Телеведущая из Румынии стала героиней соцсетей, когда на земле вела репортаж из Израиля, но что на самом деле она сказала своим зрителям?В соцсетях популярность и просмотры набирает видео-ролик, на котором видно, как румынская журналистка Кристина Чиляку, героически лежа на земле, у машины, ведет репортаж из Израиля и рассказывала об обстреле ХАМАС, под который она попала.

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