Происшествия

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Фермер из Кабардино-Балкарии обманом получил почти 3 млн рублей в виде субсидий

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества при получении субсидий руководителем одного из крестьянских (фермерских) хозяйств.

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