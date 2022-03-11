Фермер из Кабардино-Балкарии обманом получил почти 3 млн рублей в виде субсидий

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества при получении субсидий руководителем одного из крестьянских (фермерских) хозяйств.