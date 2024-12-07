Председатель Следственного комитета поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков в Краснодарском крае

В средствах массовой информации сообщается, что участникам долевого строительства ЖК «Княжье подворье» в Сочи приходится несколько лет ожидать завершения строительства домов, которые, по мнению людей, суд необоснованно по требованию местных органов власти признал самовольными постройками и обязал снести.