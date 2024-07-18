Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 забавных примеров, как нас обманывают наши глаза

15 забавных примеров, как нас обманывают наши глаза

То ли у нас бурная фантазия и мы даже в неживых вещах можем увидеть что-то живое, то ли природа и окружающий нас мир играют с нашими глазами и разумом, но эта подборка - прямое доказательство того, насколько порой обманывают нас наши глаза.

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