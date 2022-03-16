Алиссон и Эдерсон провели по 16 сухих матчей в сезоне АПЛ. 10 апреля «Ман Сити» примет «Ливерпуль»

Алиссон и Эдерсон провели по 16 сухих матчей в сезоне АПЛ. Голкипер «Ливерпуля» сыграл на ноль в перенесенном матче 27-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).

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