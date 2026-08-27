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Снова медицинская тема и публикации вокруг брака: что происходит с Анастасией Макеевой

Снова медицинская тема и публикации вокруг брака: что происходит с Анастасией Макеевой

27 августа 2026 года Роман Мальков сообщил, что его супруга, актриса Анастасия Макеева, находится под наблюдением врачей и пока не может отвечать на звонки журналистов.

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