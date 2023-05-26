Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» в составе «Фрегата» вышел на орбиту

В ночь на субботу российская ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный. Она полетела с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА», который, находясь в составе разгонного блока «Фрегат», отделился от третьей ступени «Союза-2.