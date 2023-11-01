10 запоминающихся автобусов, которые не грех и на выставку отправить

Странные автобусы. Автобус – это вовсе не обязательно скучная «буханка». В мире есть множество очень интересных и занимательных моделей, которые заслуживают того, чтобы стать экспонатами на какой-нибудь престижной выставке.
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