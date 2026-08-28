Лютова сыграет с Циньвэнь Чжэн на старте US Open, Яценко – с Сарасуа, Медведев – с Гастоном

На US Open квалифаеров и лаки-лузеров распределили по сетке турнира. Юго Гастон (Q) начнет матчем с Даниилом Медведевым (7).
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