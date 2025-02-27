В Брянской области поженились терапевт из ЛНР и боец СВО

Любовь на службе Родине - свадебное торжество в Гордеевке. 25 февраля 2025 года в отделе ЗАГС Гордеевского района состоялось бракосочетание Александра, участника специальной военной операции, и его любимой Алёны.
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