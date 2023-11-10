Алексей Ходаков стал лучшим электромонтером Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершился областной конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Электромонтер». Конкурс проводится ежегодно при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области и областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.