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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас не знал, с кем сыграет в 1/4 финала US Open: «Боже мой! Я думал, что встречусь с Медведевым или Тиафу»

Действующий чемпион Карлос Алькарас не знал, кто станет его следующим соперником на US Open . Энди Роддик : «Карлос, наверняка ты будешь следить за матчем Шелтона и Циципаса .

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