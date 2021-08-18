Крымский Фонд поддержки предпринимательства проводит консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц

Администрация Советского района Республики Крым информирует, что 24 августа 2021 г. с 11.00 до 14.00 в здании администрации Советского района (актовый зал) Некоммерческая организация «Крымский Фонд поддержки предпринимательства» в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» оказывает услугу по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности на территории Республики Крым.