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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пеликанс» обменяли Хоукинса и Пиви в «Мемфис», чтобы освободить место для Матурина

« Новый Орлеан » обменял 14-го номера драфта НБА-2023 Джордана Хоукинса после трех сезонов в команде, сообщает инсайдер ESPN Шамс Чарания.

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