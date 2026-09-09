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Царьград

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ForPost: В Севастополе начали создавать запасы питьевой воды в укрытиях

ForPost: В Севастополе начали создавать запасы питьевой воды в укрытиях

Севастополь готовится к воздушным тревогам: в укрытиях города создают стратегический запас питьевой воды.

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