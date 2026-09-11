Топливный кризис в России: ситуация на 11 сентября 2026 года

Добровольная регистрация сделок с бензином в России забуксовала. Улучшения ситуации пока не предвидится? За первые 10 дней добровольной регистрации внебиржевых сделок с нефтепродуктами участники рынка не заключили и не зарегистрировали ни одного контракта, пишет "Коммерсантъ".