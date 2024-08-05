Nissan Cube нового поколения показан на первых изображениях

Nissan завершил производство модели Cube в 2019 году и не предусмотрел для него наследника. Но не так давно в японской прессе начали появляться слухи о возможном возрождении этого экстравагантного хэтчбека.
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