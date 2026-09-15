Обновление «КидБурга» в ТРЦ «Европолис»: расширение образовательных и игровых возможностей для детей

В детском образовательном центре «КидБург», расположенном в торгово-развлекательном центре «Европолис», реализовано расширение интерактивных площадок, направленных на профессиональную ориентацию и развитие навыков у детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым