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Обновление «КидБурга» в ТРЦ «Европолис»: расширение образовательных и игровых возможностей для детей

В детском образовательном центре «КидБург», расположенном в торгово-развлекательном центре «Европолис», реализовано расширение интерактивных площадок, направленных на профессиональную ориентацию и развитие навыков у детей.

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