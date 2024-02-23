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Русская весна

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Китай отреагировал на санкции Британии против России

Китай отреагировал на санкции Британии против России

Пекин сделает все для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в посольстве КНР в Лондоне, комментируя санкции против китайских компаний, введенные Британией в рамках мер против России.

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