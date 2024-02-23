Китай отреагировал на санкции Британии против России

Пекин сделает все для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявили в посольстве КНР в Лондоне, комментируя санкции против китайских компаний, введенные Британией в рамках мер против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии