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Экс-жена Суареса пожаловалась в полицию на жестокое обращение и многолетние издевательства. Дело лучшего бомбардира «Альмерии» и Сегунды направлено в суд по гендерному насилию (Ideal)

Нападающий «Альмерии» был задержан полицией 11 декабря за предполагаемое нападение на бывшую жену и издевательства над ней на протяжении большей части жизни в браке (они были женаты пять лет).

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