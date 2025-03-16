Daily Mail, Великобритания. А нас за шо? "Антибританская" риторика Москвы вызвала панику в Лондоне

Галина Чужая Щекотать нервы-то то можно, но нахрена нам на них нападать?? Чтобы потом кормить всю эту ораву ненавидящих нас?? У них настолько тупая пропаганда, что даже не понятно...Неужели нормальный человек может в это верить? Хотя... если всю жизнь говорить, что белое это чёрное то все так и будут считать. На Украине так и произошло.

Балу - А разве бритиши когда-нибудь искренне помогали России?... Использовать Россию в своих целях - это даааа, это они могут... Да и не только Россию... И про ленд-лиз сейчас не надо сказки рассказывать... Ленд-лиз нужен был им исключительно для того, чтобы самим меньше с немцами воевать... То есть опять-таки - сначала создали нацистскую Германию для войны с Россией (СССР), а потом "изо всех сил" помогали России (СССР) воевать с нацистской Германией...