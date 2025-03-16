Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Daily Mail, Великобритания. А нас за шо? "Антибританская" риторика Москвы вызвала панику в Лондоне

Daily Mail, Великобритания. А нас за шо? "Антибританская" риторика Москвы вызвала панику в Лондоне

Москва стала считать Лондон своим главным врагом, жалуется автор статьи для Daily Mail. Журналистка признает факт призывов Кира Стармера к продолжению украинского конфликта.

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Комментарии
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Галина Чужая
Щекотать нервы-то то можно, но нахрена нам на них нападать??  Чтобы потом кормить всю эту ораву ненавидящих нас??   У них настолько  тупая пропаганда, что даже  не понятно...Неужели нормальный человек может в это верить? Хотя... если всю жизнь говорить, что белое это чёрное то все так и будут считать. На Украине так  и произошло.
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14 час.
Балу -
А разве бритиши когда-нибудь искренне помогали России?... Использовать Россию в своих целях - это даааа, это они могут... Да и не только Россию... И про ленд-лиз сейчас не надо сказки рассказывать... Ленд-лиз нужен был им исключительно для того, чтобы самим меньше с немцами воевать... То есть опять-таки - сначала создали нацистскую Германию для войны с Россией (СССР), а потом &quot;изо всех сил&quot; помогали России (СССР) воевать с нацистской Германией...
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12 час.
ВАЛЕРИЙ
Малограмотный аффтЫрь писанины в этой уличной &quot;дэли...как её там....&quot;, написав &quot;...экономика России перегревается...&quot;, и - &quot; англия в составе коалиции , в 1853-56 годах, в Крымской войне &quot;РАЗГРОМИЛА (!!!!!!!) Российскую Империю&quot; - наверняка кончил от влажной мечты  так, что сильно ударился башкой об потолок, приведя его в неремонтопригодное состояние! Удачи вам, вонючие наглоскунсы. Время великой британии кончилось чуть раньше, чем сдохла старая , ядовитая кра лиза. Ждите и бойтесь, когда Российсий садовник пошлет на ваши города и поля Российские &quot;Тополя и &quot;Орешники&quot;,  с дружеским , неофициальным визитом.
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8 час.
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