Москва стала считать Лондон своим главным врагом, жалуется автор статьи для Daily Mail. Журналистка признает факт призывов Кира Стармера к продолжению украинского конфликта.
Daily Mail, Великобритания. А нас за шо? "Антибританская" риторика Москвы вызвала панику в Лондоне
Комментарии
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Галина Чужая
Щекотать нервы-то то можно, но нахрена нам на них нападать?? Чтобы потом кормить всю эту ораву ненавидящих нас?? У них настолько тупая пропаганда, что даже не понятно...Неужели нормальный человек может в это верить? Хотя... если всю жизнь говорить, что белое это чёрное то все так и будут считать. На Украине так и произошло.
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14 час.
Балу -
А разве бритиши когда-нибудь искренне помогали России?... Использовать Россию в своих целях - это даааа, это они могут... Да и не только Россию... И про ленд-лиз сейчас не надо сказки рассказывать... Ленд-лиз нужен был им исключительно для того, чтобы самим меньше с немцами воевать... То есть опять-таки - сначала создали нацистскую Германию для войны с Россией (СССР), а потом "изо всех сил" помогали России (СССР) воевать с нацистской Германией...
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12 час.
ВАЛЕРИЙ
Малограмотный аффтЫрь писанины в этой уличной "дэли...как её там....", написав "...экономика России перегревается...", и - " англия в составе коалиции , в 1853-56 годах, в Крымской войне "РАЗГРОМИЛА (!!!!!!!) Российскую Империю" - наверняка кончил от влажной мечты так, что сильно ударился башкой об потолок, приведя его в неремонтопригодное состояние! Удачи вам, вонючие наглоскунсы. Время великой британии кончилось чуть раньше, чем сдохла старая , ядовитая кра лиза. Ждите и бойтесь, когда Российсий садовник пошлет на ваши города и поля Российские "Тополя и "Орешники", с дружеским , неофициальным визитом.
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8 час.
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