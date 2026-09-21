ProFinance.Ru: США и Китай берегут торговое перемирие перед встречей Трампа и Си*

Вашингтон и Пекин, вероятно, постараются сохранить торговое перемирие до встречи лидеров двух стран, которая пройдет 24 сентября в США.
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