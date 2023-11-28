Канал  «Наука» проведет прямую трансляцию с Конгресса молодых ученых 

Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября в Сочи в Парке науки и искусства «Сириус». Канал «Наука» будет вести прямую трансляцию в официальной группе телеканала в ВК из мультимедийной студии Конгресса.
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