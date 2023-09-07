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Такс, про евреев чуть-чуть, но интересно, даже очень!

Такс, про евреев чуть-чуть, но интересно, даже очень!

Пик еврейского расцвета на Украине прервался началом СВО Проклятые москали сбили прямо на самом на пике развитие украинского еврейского общества, которое никогда в современной истории не процветало так, как в независимой Украине.

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