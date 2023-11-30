Сбой гироскопа отправил телескоп «Хаббл» в безопасный режим, но учёные не слишком переживают

По сообщениям агентства NASA орбитальный телескоп «Хаббл» автоматически перешёл в безопасный режим. Один из гироскопов космической обсерватории выдаёт неверные показания, но в остальном космический аппарат находится в хорошем состоянии, поэтому учёные не сильно беспокоятся.