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Мировое обозрение

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Сбой гироскопа отправил телескоп «Хаббл» в безопасный режим, но учёные не слишком переживают

Сбой гироскопа отправил телескоп «Хаббл» в безопасный режим, но учёные не слишком переживают

По сообщениям агентства NASA орбитальный телескоп «Хаббл» автоматически перешёл в безопасный режим. Один из гироскопов космической обсерватории выдаёт неверные показания, но в остальном космический аппарат находится в хорошем состоянии, поэтому учёные не сильно беспокоятся.

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