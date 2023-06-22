Военное обозрение

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Врио главы Херсонской области: Ответ за обстрел ВСУ Чонгарского моста будет скорый и очень серьёзный

Врио главы Херсонской области: Ответ за обстрел ВСУ Чонгарского моста будет скорый и очень серьёзный

Как сообщили главы двух российских регионов, сегодня ночью украинские неонацисты совершили очередной террористический акт, нанеся удары по Чонграскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область.

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