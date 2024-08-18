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Врач рассказал, кому нельзя мороженое

Врач рассказал, кому нельзя мороженое

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева рекомендует людям с ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) исключить мороженое из своего рациона.

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