Врач рассказал, кому нельзя мороженое

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева рекомендует людям с ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) исключить мороженое из своего рациона.
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