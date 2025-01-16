Рогов высказался о продлении военного положения на Украине

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Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая.