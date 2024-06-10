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Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

В четверг, 6 июня, исполнилось 80 лет высадки союзных войск в Нормандии. На церемонию приехали многие европейские лидеры, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский с супругой — им даже расстелили красную дорожку Россию на мероприятия не пригласили, хотя французский президент Эммануэль Макрон в своей торжественной речи отметил, что именно "Красная Армия своими самоотверженными действиями на восточном фронте создала условия для успешной десантной операции союзников в Нормандии, сковав значительные силы нацистов.

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ВМ
Владимир Минаков
&quot;Американские военные базы были созданы в ряде европейских стран, включая в свое время Западную Германию, Италию и Францию, Польшу, Румынию, Болгарию&quot;                                                     Польша, Румыния и Болгария были членами Варшавского Договора и базы НАТО там были построены после развала СССР и принятия этих стран в 1997  году в состав этого военного блока...                              В составе победителей Германии - СССР и Россия, как правопреемник. А каким боком там Украина, для которой Красная Армия - оккупант и поработитель? Власти Украины сами отказались от славы победителей, запретив этот государственный праздник в стране и разрушая памятники воинам-освободителям.  Хвала попу за пение, а попадье - за бзд..ние?
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На шабаше профашистских нелюдей России делать нечего... А французская дивизия СС последней обороняла логово гитлеровского Рейха... Да и сопротивлялась Франция скока-скока??? Шаромыжники только на парижанках лихо отрывались оказывающих гитлеровцам интимуслуги... тут они с бандерлогами близнецы-братья... против безоружных
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