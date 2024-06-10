ВМ

Владимир Минаков

"Американские военные базы были созданы в ряде европейских стран, включая в свое время Западную Германию, Италию и Францию, Польшу, Румынию, Болгарию" Польша, Румыния и Болгария были членами Варшавского Договора и базы НАТО там были построены после развала СССР и принятия этих стран в 1997 году в состав этого военного блока... В составе победителей Германии - СССР и Россия, как правопреемник. А каким боком там Украина, для которой Красная Армия - оккупант и поработитель? Власти Украины сами отказались от славы победителей, запретив этот государственный праздник в стране и разрушая памятники воинам-освободителям. Хвала попу за пение, а попадье - за бзд..ние?