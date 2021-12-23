Власти Улан-Удэ после крупного пожара на ТЭЦ готовятся к отселению жителей

В Бурятии ранее был введен режим ЧС республиканского значенияГлава Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, власти готовы отселить местных жителей на безопасное расстояние.