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Власти Улан-Удэ после крупного пожара на ТЭЦ готовятся к отселению жителей

Власти Улан-Удэ после крупного пожара на ТЭЦ готовятся к отселению жителей

В Бурятии ранее был введен режим ЧС республиканского значенияГлава Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, власти готовы отселить местных жителей на безопасное расстояние.

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