Водитель Мицубиси сбил первоклассницу на пешеходном переходе в Усть-Кутском районе

Авария произошла 20 марта около восьми часов утра на улице Кирова в Усть-Кутском районе. Предварительно, 53-летний мужчина за рулем «Mitsubishi Pajero» наехал на 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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