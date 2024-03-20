Водитель Мицубиси сбил первоклассницу на пешеходном переходе в Усть-Кутском районе

Авария произошла 20 марта около восьми часов утра на улице Кирова в Усть-Кутском районе. Предварительно, 53-летний мужчина за рулем «Mitsubishi Pajero» наехал на 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.