Почти 300 подпольных оружейников задержали сотрудники ФСБ летом

За два месяца ФСБ прекратила работу 92 подпольных мастерских.Закрыты 92 подпольные оружейные мастерские, задержана 288 подпольных оружейников и изъято почти 500 кг взрывчатки, оружие и патроны – таковы результаты совместной работы сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии.