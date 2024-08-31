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Царьград

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Почти 300 подпольных оружейников задержали сотрудники ФСБ летом

Почти 300 подпольных оружейников задержали сотрудники ФСБ летом

За два месяца ФСБ прекратила работу 92 подпольных мастерских.Закрыты 92 подпольные оружейные мастерские, задержана 288 подпольных оружейников и изъято почти 500 кг взрывчатки, оружие и патроны – таковы результаты совместной работы сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии.

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