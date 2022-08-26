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Показано, какую часть территории Украины контролируют российские войска

Показано, какую часть территории Украины контролируют российские войска

По итогам шести месяцев специальной операции Россия контролирует значительную часть востока Украины. ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре государства, стремясь при этом минимизировать количество жертв среди мирного населения.

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